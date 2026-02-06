Госдеп США выдвинул условие для нового соглашения с Россией

США хотят более выгодного соглашения с Россией по контролю над вооружениями, которое также будет включать Китай.
Об этом условии сообщил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, передает ТАСС.
Динанно напомнил, что президент США Дональд Трамп выразил желание заключить новый договор.
Эксперт назвал примерные сроки разработки договора на смену ДСНВ
Ранее американский лидер заявил, что России и Соединенным Штатам следует не оставлять в силе определенные положения ДСНВ, а выработать новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.