Орбан заявил, что отправка западных войск на Украину создаст угрозу конфликта

Орбан: Венгрия не поддержит союзников по НАТО при отправке войск на Украину

Венгрия не поддержит действия союзников по НАТО, если они решат отправить свои войска на Украину. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

Он обратил внимание, что коллективный Запад посредством отправки войск на Украину хочет предоставить ей гарантии безопасности. Но, по словам главы венгерского правительства, такой шаг наоборот создаст угрозу конфликта с Россией.

«Русские говорят каждый день: не делайте этого, потому что солдаты западных стран станут военной целью, если войдут на территорию Украины», — отметил Орбан.

Премьер-министр предупредил, что в случае отправки солдат из европейских стран на Украину они «будут воевать против русских».

В связи с этим он пришел к выводу, что Венгрия должна четко заявить, что ни при каких обстоятельствах не собирается ввязываться в боевые действия против России ни на ее территории, ни на Украине. Как сказал Орбан, Будапешт готов поддерживать своих союзников по Североатлантическому альянсу «лишь частично».

3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Киев и выступил в Верховной раде. Он сообщил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска. Своих солдат, самолеты и корабли направят некоторые государства Североатлантического альянса, которые согласились реализовать инициативу.