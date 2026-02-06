Боец СВО Евгений Давлури рассказал о битве за город Артемовск Донецкой народной республики, также известной как «Бахмутская мясорубка». Интервью с ним публикует портал gornovosti.ru.

Мужчина рассказал, что во время боев за Артемовск бойцы ВСУ «без разбора поливали огнем» мирных жителей.

«Для них жители ДНР — в принципе люди второго сорта», — заявил солдат.

Давлури отметил, что за проведенное на СВО время ему пришлось воевать против наемников из стран Запада — в частности, британцев и поляков. Их старались брать в плен живыми, чтобы пополнять обменный фонд, пояснил он.

