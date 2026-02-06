Иран поставил на боевое дежурство новейшую ракету с огромной дальностью

Иран поставил на боевое дежурство новейшую баллистическую ракету. Дальность полета - 2 тысячи километров. Способна нести боеголовку весом полторы тонны.

Носитель станет одним из ключевых элементов программы сдерживания. В Корпусе стражей исламской революции открыто заявили, что это послание Вашингтону.

Встреча представителей двух стран по ядерной программе Тегерана пройдет сегодня в Омане - впервые после долгого перерыва. Консультации будут непрямыми.

В преддверии переговоров США также продемонстрировали военную мощь - показали массовый взлет истребителей с палубы авианосца "Авраам Линкольн". Он находится в Аравийском море недалеко от Ирана.