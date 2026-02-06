В НАТО присвоили себе Балтийское море

Глава генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции Фабьен Мандон заявил, что НАТО после вступления Финляндии и Швеции в альянс получила полный контроль над Балтийским морем.

Запись его выступления доступна в социальной сети X.

«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО знаменует собой явный сдвиг в отношении Балтийского моря, которое может быть закрыто в любой момент по желанию. Это море, которое ранее не находилось под полным контролем НАТО, теперь находится под его контролем», — отметил военный.

При этом Мандон подчеркнул, что этот факт якобы является «плохой новостью» для российской стороны.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что НАТО хочет контролировать все корабли в Балтийском море, включая его нейтральные воды.