В НАТО присвоили себе Балтийское море
Глава генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции Фабьен Мандон заявил, что НАТО после вступления Финляндии и Швеции в альянс получила полный контроль над Балтийским морем.
Запись его выступления доступна в социальной сети X.
При этом Мандон подчеркнул, что этот факт якобы является «плохой новостью» для российской стороны.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что НАТО хочет контролировать все корабли в Балтийском море, включая его нейтральные воды.
«Все участники встречи и генеральный секретарь [Марк Рютте] НАТО согласились, что нужна защита не только в территориальных водах, а также надо будет контролировать суда вне территориальных вод», — рассказал глава польского правительства.