У границ Белгородской области зафиксированы признаки усиления группировки ВСУ

Вблизи приграничных районов Белгородской области отмечены возможные признаки концентрации подразделений Вооружённых сил Украины. Информация о вероятном наращивании сил появилась в сообщении Telegram-канала «Два майора», который связывают с источниками в российских военных кругах.

При этом конкретные данные о составе перебрасываемых подразделений, их численности и направлениях возможного развертывания в публикации не приводятся. Авторы ограничились указанием на сам факт активности вблизи российской границы.

Сообщение о возможном усилении группировки появилось на фоне недавнего ракетного удара по Белгороду. После атаки в городе были зафиксированы серьёзные повреждения объектов энергоснабжения, а к утру 6 февраля аварийные службы так и не смогли полностью ликвидировать последствия произошедшего.

Также «Два майора» пишут, что ВС РФ перешли границу в Белгородской области еще на одном участке: «Наши сообщают, что ГрВ "Север" перешли на еще на одном участке Белгородского направления (Краснояружский район) границу и взяли село в Сумской области».