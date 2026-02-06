Российские войска прорвали границу с Украиной на новом участке Харьковской области и взяли под контроль приграничное село Дегтярное.

Об этом в Telegram сообщает украинский аналитический проект Deep State.

«Противник занял Дегтярное, а также продвинулся вблизи Грабовского, Милаевки и Никифоровки», — говорится в публикации.

Село расположено восточнее Волчанска у российской границы.

Украина ударила ракетами по региону в Центральной России

Ранее сообщалось, что шесть бойцов ВСУ не выжили под Купянском в Харьковской области. Их не стало из-за голода и мороза, они не дождались помощи командования.