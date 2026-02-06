Атаки ВСУ 6 февраля: ночной обстрел и масштабные повреждения

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть серьезные повреждения инфраструктуры в Белгородской области. Какие еще регионы оказались под ударом, в материале «Рамблера».

По информации Минобороны России, сегодня ночью над российской территорией было уничтожено 38 беспилотников ВСУ самолетного типа. Большая часть из них атаковала Брянскую область, там было перехвачено 26 БПЛА. Десять беспилотников ударили по Белгородской области. По одному сбито в Липецкой области и над акваторией Черного моря.

Белгородская область

В результате атаки Вооруженных сил Украины повреждена энергетическая инфраструктура Белгорода, а также Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского и Яковлевского округов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Аварийные бригады находятся на своих местах. У нас большой объем повреждений. (…) Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию», — рассказал он.

Глава региона также отметил, что еще не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде. Однако пункты временного размещения и пункты временного обогрева пока развернуты не будут.

«Дорогие друзья, в тех микрорайонах Белгорода, где нет электроэнергии, можно зайти в учреждения областной и муниципальной собственности (дома культуры, библиотеки, ФОКи и пр.) и бесплатно зарядить телефон», — сообщил Гладков.

По информации Telegram-канала Shot, удар по Белгороду был нанесен американскими ракетами HIMARS. Местные жители пояснили изданию, что слышали минимум 5-6 громких взрывов и видели в небе яркие вспышки.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли комбинированный удар по региону системами реактивного залпового огня HIMARS.

По его словам, атаке подверглись объекты энергетической инфраструктуры.

«В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены. (…) Благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных служб, энергоснабжение было оперативно восстановлено», — уточнил глава региона.

По его словам, ночью над территорией области силами ПВО были уничтожены 26 реактивных вражеских БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений в результате налета нет.

Напомним, что 4 февраля украинские военные также ударили по Брянской области системами реактивного залпового огня HIMARS, беспилотниками и ракетами большой дальности «Нептун». В результате была ранена местная жительница, повреждены дома и квартиры.