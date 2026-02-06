Новости СВО сегодня: разгром взвода ВСУ и рекорд ВС РФ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении объектов ВСУ в Запорожской области и о срыве ротации украинских сил. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 6 февраля.

Удар «Града»

Российская реактивная система залпового огня «Град» уничтожила пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Дроны-разведчики выявили замаскированные украинские пункты и позиции запуска тяжелых дронов в одном из лесов.

Воздушная разведка пришла к выводу, что это узел управления, обеспечивавший работу беспилотников ВСУ на участке. Данные о цели передали расчету «Града». Он выдвинулся на огневую позицию и нанес удар.

«В этот раз залпом была накрыта целая лесополоса. По данным разведки, в районе находились три пункта управления БПЛА - все они уничтожены», - рассказал командир расчета с позывным «Холод».

Срыв ротации ВСУ

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили четыре украинских пикапа и сорвали ротацию ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. Разведчики выявили два замаскированных пикапа ВСУ во дворах домов. Еще одна машина была обнаружена в лесополосе. Эти цели были уничтожены ударами FPV-дронов на оптоволокне. Еще одна машина ВСУ с прицепом была атакована при попытке прорваться к украинским позициям для проведения ротации и доставки боеприпасов.

Операция Ми-28НМ

Боевой вертолет Ми-28НМ уничтожил пункт управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Удар был нанесен авиаракетами по разведанным координатам. После удара экипаж Ми-28НМ выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Вывод ВСУ из Александровки

Военкор Тимофей Ермаков заявил, что ВСУ начали покидать позиции в селе Александровка под Красным Лиманом. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Ермакова, украинские подразделения отходят в лесной массив. Он подчеркнул, что ВС РФ установили устойчивый контроль над центральной частью Александровки.

Разгром взвода ВСУ в Белом Колодезе

Российские военные уничтожили пункты дислокации инженерных подразделений ВСУ в Белом Колодезе на сумском участке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В сообщении отмечается, что ВСУ потеряли на этом участке до взвода военнослужащих. В том числе были ликвидированы украинские офицеры.

Ликвидация членов «Азова»*

Морпехи ВС РФ уничтожили группу членов «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация) на красноармейском направлении в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира взвода бригады морской пехоты с позывным «Круглый».

По словам военного, морпехи обнаружили членов «Азова»* во время зачистки одного из населенных пунктов. Морпехи продвигались малыми штурмовыми группами.

«Были там и «азовцы»*, их кидали против нас. Подготовка у них, конечно, есть - чуть лучше, чем у обычной пехоты, но смекалки не хватает», - заключил военный.

Рекорд ВС РФ

Российские военные установили рекорд по количеству уничтоженных пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Минобороны РФ.

Военные рассказали, что штурмовики группировки войск «Север» за сутки продвинулись на нескольких участках в Сумском районе. Зафиксировано продвижение на семи направлениях в Сумском районе, на шести - в Краснопольском и на двух - в Глуховском.

* запрещенная в РФ террористическая организация.