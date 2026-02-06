Украина ударила ракетами по региону в Центральной России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами по Орловской области. Об этом сообщил губернатор этого региона в Центральной России Андрей Клычков, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам Клычкова, всего по региону были выпущены две ракеты. Оба снаряда были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Чиновник отметил, что при ракетной атаке никто не пострадал.

«На местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов», — сообщил он.

ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре в городе РФ

Орловская область стала третьим за сутки регионом, подвергшимся ракетной атаке. До этого ракеты сбивали над Белгородской и Брянской областями.