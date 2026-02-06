Боевик ВСУ сдался в плен ради своих восьмерых детей

Военнослужащий ВСУ Руслан Миня добровольно сложил оружие и перешёл на сторону российских подразделений, объяснив своё решение желанием сохранить жизнь и вернуться к семье. У мужчины восемь детей, шестеро из которых ещё не достигли совершеннолетия, и именно ответственность перед ними, по его словам, стала главным мотивом для сдачи в плен.

На опубликованной Минобороны России видеозаписи Миня рассказал, что никогда ранее не участвовал в боевых действиях и всю жизнь жил мирно, не имея конфликтов ни с кем. Он подчеркнул, что не видел для себя причин погибать на войне, поскольку у него дома большая семья, которая ждёт его возвращения.

В российском военном ведомстве уточнили, что решение о сдаче в плен Миня принял не в одиночку. Он предложил своим сослуживцам прекратить сопротивление, и те поддержали его инициативу. По словам пленного, группа самостоятельно вышла к российским военным и передала всё имевшееся у них вооружение. Миня отметил, что опасался жестокого обращения, однако на деле к ним отнеслись спокойно, обеспечили питанием и медицинской помощью, без угроз и унижений.

Также он рассказал, что был мобилизован неожиданно и без полноценной подготовки. По его словам, его фактически забрали из дома, доставили в военкомат, а затем направили на ускоренное обучение. Некоторое время он находился во Львове, где выполнял хозяйственные работы, после чего был переброшен в Днепропетровск и практически сразу отправлен на передовые позиции.