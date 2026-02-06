Эксперт объяснил, чем ВС РФ смогут заменить отключенный Starlink

Компания SpaceX заблокировала работу терминалов Starlink на всей территории Украины — под блокировку попали и те устройства, которые используются ВС РФ. Как сообщает «Царьград», руководитель конструкторского бюро «АвиаНовация» Сергей Товкач объяснил, есть ли у России альтернативы этой системе.

Отмечается, что отключение ударило и по российской армии, и по украинской, у которой на Starlink завязано все управление. Киев ведет работу по наполнению «белых списков», и, по мере передачи данных, будет разблокировать терминалы ВСУ.

По словам Товкача, реальных альтернатив в обеспечении бойцов спутниковой связью и широкополосным интернетом пока нет. Есть спутники «Ямал» и их группировка работает, но это геостационарные спутники — на них надо крайне точно наводить антенну. В полевых условиях это невозможно.

«Тем более, невозможно сделать на передовых позициях, где бойцам опасно высовываться из блиндажа. Где-то на штабном уровне — вполне возможный вариант: можно поставить антенну, настроить, и она какое-то время даже простоит, прежде чем ее вынесут», — заявил он.

Глава «АвиаНовации» добавил, что российские связисты уже начали использовать оптико-волоконные кабели, причем прокладывают их с помощью дронов. Однако проблема в том, что применяемое волокно очень тонкое и чувствительно к атмосферным условиям — линии работают недолго.

Также Товкач назвал удачной идею развертывания сетей сотовой связи. Их вышки сегментированы и могут легко разворачиваться.

«Это все прекрасно делится на кусочки, и ты можешь просто одну соту, или псевдосоту, как ее правильно называют, установить. Называешь оператора как угодно и раздаёшь военным зарегистрированные "симки" или eSIM», — заявил эксперт.

Другой вариант — радиомосты, создание которых потребует сравнительно недорогих по военным меркам устройств. Они позволяют поддерживать относительно высокоскоростную радиосвязь на расстоянии до 5 км.

Для управления дронами над территорией противника можно использовать псевдоспутники — беспилотники, которые поднимаются выше зоны действия ПВО.

«И вот на таком дроне-псевдоспутнике разворачивается сота, которая накрывает сигналом, если мне память не изменяет, до 36 км. В результате у вас значительный участок фронта с полноценным интернетом, связью и всем, что вам нужно», — заявил он.

Товкач при этом заметил, что тема псевдоспутников пока не развивается в России — для ее реализации нужна государственная помощь. Частные компании не будут ими заниматься, не имея перспектив продать разработки Министерству обороны.