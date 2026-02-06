ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре в городе РФ

Вооружённые силы Украины атаковали объекты энергосистемы в Брянской области, применив сразу несколько средств поражения — реактивные системы залпового огня HIMARS и беспилотники. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз, отметив, что удар носил комбинированный характер и был направлен именно на инфраструктуру жизнеобеспечения.

По словам губернатора, последствия атаки оказались ощутимыми для жителей Клинцовского района. Из-за повреждений на объектах энергетики сразу несколько населённых пунктов остались без электроснабжения, аварийные службы были вынуждены перейти в экстренный режим работы.

Параллельно ночью под ракетный обстрел попал Белгород. В городе зафиксированы серьёзные разрушения на теплоэлектроцентрали, а также масштабный ущерб энергетическим объектам не только в областном центре, но и в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах. Власти оценивают объём повреждений и уточняют сроки восстановления.