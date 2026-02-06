$76.5590.29

В России предложили расширить производство «Орешника»

Lenta.ru

России после прекращения действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) следует расширить производство «Орешника». Такое мнение выразил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, его слова приводит ТАСС.

В России предложили расширить производство «Орешника»
© РИА Новости

По его мнению, РФ необходимо масштабировать серийный выпуск баллистических ракет средней дальности с целью ядерного сдерживания Великобритании и Франции.

«А высвободившиеся стратегические носители межконтинентального класса целиком и полностью переориентируют на сдерживание США», — высказался эксперт.

В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

Как считает Коротченко, основная задача России заключается в том, чтобы обладать гарантированным потенциалом ответного удара за счет средств, имеющихся в распоряжении Ракетных войск стратегического назначения, в частности, подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК).

5 февраля истек срок действия ДСНВ между Россией и Соединенными Штатами. Несмотря на то, что администрация американского президента Дональда Трампа формально проявляла интерес к сделке с РФ, никаких шагов предпринято не было.