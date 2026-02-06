19FortyFive: российские подлодки подавляют авианосцы НАТО без единого выстрела

Российские подлодки подавляют авианосцы НАТО, несмотря на то, что не произвели ни единого выстрела. Об этом написали американские СМИ.

«Северная Атлантика вновь стала серьезным стратегическим театром военных действий. <...>Это также зона, где российские подводные лодки, разведывательные платформы и подводные операции могут оказывать давление на НАТО, не произведя ни единого выстрела», — указано в материале издания 19FortyFive. Отмечается, что в Северной Атлантике находятся два авианосца Великобритании класса «Queen Elizabeth».

Страны НАТО ранее, включая США, Великобританию и Францию, усилили подготовку к возможным боевым действиям против России в Арктике, проводя крупные учения Cold Response и Joint Viking на севере Норвегии. Причиной такой активности называлась оценка военного потенциала России на Кольском полуострове и рисков для альянса, для чего Норвегия разрешила использование своего воздушного пространства американской разведкой.