MWM: США угрожают Калининградской области ракетами HIMARS

Американская армия установила артиллерийские установки в 50 километрах от Калининградской области. Выбор места был расценен как демонстрация силы. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Армия США развернула артиллерийские установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) для проведения учений с боевой стрельбой вблизи Клайпеды, Литва<...>Выбор места, примерно в 50 километрах от российской границы, был широко расценен как демонстрация силы для всей территории Калининградской области», — указано в материале издания Military Watch Magazine. Отмечается, что размещение установок проводится в рамках учений США с вооруженными силами Литвы.

Американские вооруженные силы ранее уже проводили крупные учения с боевой стрельбой вблизи Калининградской области — на польском полигоне Бемово-Писке, примерно в 60 километрах от российской границы, с применением БМП Bradley. Тогда Military Watch Magazine также характеризовал маневры как демонстрацию силы, а российские власти выражали обеспокоенность ростом военной активности НАТО у западных рубежей РФ и усилением напряженности в регионе.