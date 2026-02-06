Украинские военнослужащие в Сумской области едят снег, чтобы бороться с жаждой. Об этом рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«В одном из радиоперехватов, которые мы делали, противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костер, да и для оружия у них тоже ничего нет», — рассказал Апти Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.

Помимо этого, командир «Ахмата» заявил, что в Сумской области украинские солдаты изолированы от поставок еды, воды и боеприпасов. Также ВСУ не может вывести раненых и тела погибших солдат.

Российская разведка уже публиковала перехваченные переговоры украинских военнослужащих, в которых они жаловались на нехватку воды и замерзшие запасы на позициях в Запорожской области. Тогда командиры пытались успокоить бойцов дыхательными упражнениями. Об этом сообщал телеканал «Царьград».