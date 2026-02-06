Самолет-разведчик США замечен над Черным морем

Противолодочный патрульный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon выполнял полет над акваторией Черного моря в районе Крыма и Сочи. На это указывают данные систем отслеживания полетов.

«Американский самолет вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией. А затем пролетел над Черным морем вдоль Крыма в сторону Сочи», — выяснило РИА Новости.

Над Чёрным морем заметили два самолёта-разведчика НАТО

Воздушное судно, находясь примерно в 200 километрах от Сочи, изменило курс. Разведывательный самолет направился обратно на военную базу Сигонелла.

Полет американского P-8A Poseidon зафиксировали на фоне участившихся сообщений о воздушной активности и работе ПВО в регионе. Разведывательные самолеты США уже не раз наблюдали в небе вблизи российских рубежей.