В Польский Жешув прибыли пять таинственных самолетов НАТО

Пять натовских самолетов неожиданно прибыли в польский Жешув, пишет "Военный обозреватель".

В публикации говорится, что в Жешуве 4 февраля сели три самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT, а также самолет боевого управления Boeing E-3F Sentry ВВС Франции и британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint.

Там отмечается, что Жешув является основным пунктом концентрации западного оружия для Украины и аэропортом для руководства киевского режима.

При этом утверждается, что британский самолет-шпион провел разведку вдоль западных границ Украины, Беларуси и Калининградской области России.