Трамп: США наращивают свой военный потенциал до невиданных уровней

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжают наращивать свой военный потенциал до «невиданных уровней».

© Global look

Об этом он написал в соцсети Truth Social, отметив, что во время своего первого президентского срока «полностью восстановил вооружённые силы» США.

«Я также добавил космические силы и продолжаю восстанавливать наши вооружённые силы в невиданных ранее масштабах», — подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что Соединённым Штатам и России нужно не продлевать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, а выработать новое соглашение