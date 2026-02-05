Трамп предложил России разработать новый договор по стратегическим вооружениям

Президент США Дональд Трамп считает, что Москве и Вашингтону следует отказаться от сохранения ряда положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и вместо этого разработать новое соглашение. Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

© Global look

«Нам следует поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем», — подчеркнул Трамп.

По словам американского лидера, продление действия договора он считает нецелесообразным. Трамп утверждает, что соглашение было невыгодно заключено для США и, по его оценке, нарушается.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. В Кремле ранее заявляли, что после прекращения действия договора Россия будет принимать решения в сфере стратегических вооружений исходя из собственных национальных интересов.