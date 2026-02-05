Зеленский анонсировал новые боевые операции СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые боевые операции Службы безопасности страны (СБУ). Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Был сегодня на докладе генерал-майор Хмара об операциях Службы безопасности Украины. Хорошие результаты, я согласовал новую работу Службы — новые боевые операции», — рассказал Зеленский.

В начале января в правительстве Украины произошли кадровые перестановки. Зеленский назначил начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмару врио главы службы вместо ушедшего в отставку Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).