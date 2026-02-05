Генеральное сражение: в Киеве предрекли масштабное наступление РФ в апреле

Украинский военный обозреватель Константин Машовец высказал предположение, что российское военное командование начало подготовку к крупномасштабной наступательной операции, которая должна стартовать в конце апреля 2026 года. В своем Telegram-канале он заявил о признаках накопления сил российскими войсками и формирования ударных группировок для стратегического прорыва на Славянско-Краматорском и Орехово-Запорожском направлениях.

© кадр архивного видео Минобороны России

В частности, Машовец считает, что ВС РФ пока не вводят в бой накопленные с осени ресурсы, чтобы сохранить их для генерального сражения. Машовец уверен, что предстоящая кампания станет решающей.

«В более широком смысле, Кремль, очевидно, в течение нынешнего года осуществит еще одну (причем, по всей вероятности — последнюю в этой войне) попытку окончить ее силовым способом на нужных ему условиях», - написал украинский военный аналитик.

«Быстрая победа»: на Западе узнали итог войны России и НАТО и пришли к ужасным выводам

Силовое решение конфликта развернется через две гипотетические операции, считает Машовец. По его мнению с большей долей вероятности это будут Славянско-Краматорская и Орехово-Запорожская оперативные наступательные операции российских войск или их комбинация.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что пока еще рано подводить итоги переговоров по урегулированию на Украине, которые проходили в Абу-Даби. При этом он отметил, что "пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается".