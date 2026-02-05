Самолёт с вернувшимися из украинского плена приземлился в Подмосковье
В одном из аэропортов Подмосковья приземлился самолёт с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории.
Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в Минобороны России заявили, что российская сторона вернула 157 своих военнослужащих из украинского плена, а также отдала киевскому режиму 157 боевиков ВСУ.
Трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал киевский режим, также возвращены в рамках обмена.