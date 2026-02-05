Маневр РФ над Балтикой вызвал панику в НАТО

Несколько дней назад над акваторией Балтийского моря произошел резонансный инцидент — испанские истребители F-18M Hornet сопроводили группу российских военных самолетов вблизи границ НАТО. Как отметили венгерские аналитики, россияне регулярно летают в международном воздушном пространстве над Балтийским регионом, однако в этот раз было кое-что необычное. Внимание привлек один из российских истребителей. Об этом сообщает издание Origo.

«Российский истребитель всех удивил», – рассказали авторы венгерского издания.

Особое внимание привлек Су-30СМ2. Несмотря на то что такие самолеты не редкость в этом регионе, именно эта модель вызвала переполох и заинтересовала западных военных экспертов из-за своего вооружения.

Аналитики сообщили, что Су-30СМ2 был оснащен противокорабельными ракетами Х-31А или противорадиационными ракетами Х-31П/ПК, а также ракетами РБК-500, предназначенными для разрушения бетонных сооружений. Западные специалисты были удивлены конфигурацией, поскольку подобное вооружение обычно летает над Черным морем.

Это событие стало первым подтвержденным случаем обнаружения российского истребителя с такой комбинацией вооружения в Балтийском регионе. Эксперты задались вопросом, с какой целью российский самолет находился в этом районе: проводил ли он демонстрацию силы, плановое патрулирование, тренировочный полет или просто пролетал между Россией и Калининградом, передает АБН24.