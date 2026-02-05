$76.5590.29

В Китае изобрели первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт

Андрей Дуванов

Китайские ученые изобрели первое в мире микроволновое оружие, мощность которого достигает 20 ГВт - оно может генерировать импульсы в течение минуты. Об этом сообщает South China Morning Post.

© Global Look Press

Оружие представляет собой небольшую наземную систему, которая может нарушить работу спутников на низкой околоземной орбите. При этом, система может влиять даже на спутники Starlink.

Предполагается, что аппарат можно будет устанавливать практически на любой технике - на грузовиках, кораблях, самолетах и даже спутниках. Кроме того, новое оружие может генерировать импульсы значительно дольше, чем аналоги - целую минуту, против трех секунд у других моделей. Издание отмечает, что мощности оружия будет достаточно, чтобы не просто отключать, но и повреждать технику противника.