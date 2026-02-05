В России назвали оружие, способное уничтожить ПРО США

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что эффективно нейтрализовать возможности американской системы противоракетной обороны может российская орбитальная межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Аналитик отметил, что эта ракета развивает скорость до 26 махов. Он подчеркнул, что у России также есть гиперзвуковые блоки «Авангард», которые могут достигать 26 махов, и на сегодняшний день ни одна существующая ракета в мире не в состоянии их перехватить.

Ожидается, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство, что предоставит возможность наносить удары по территории США с разных направлений, в том числе через южный полюс, добавил собеседник издания. Это, по его словам, значительно ослабит американскую противоракетную оборону.

Подсчитано число уничтоженных украинских ракет "Нептун"

Эксперт также упомянул крылатую ракету «Буревестник» и гиперзвуковую ракету «Циркон», которые способны преодолевать самые современные системы обороны.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что основным оружием США в течение следующих 15–20 лет станут крылатые ракеты, которые будут базироваться на море, суше и в воздухе и оснащены термоядерными боеголовками.