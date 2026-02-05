В России назвали оружие, способное уничтожить ПРО США
Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что эффективно нейтрализовать возможности американской системы противоракетной обороны может российская орбитальная межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Об этом пишет NEWS.ru.
Аналитик отметил, что эта ракета развивает скорость до 26 махов. Он подчеркнул, что у России также есть гиперзвуковые блоки «Авангард», которые могут достигать 26 махов, и на сегодняшний день ни одна существующая ракета в мире не в состоянии их перехватить.
Ожидается, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство, что предоставит возможность наносить удары по территории США с разных направлений, в том числе через южный полюс, добавил собеседник издания. Это, по его словам, значительно ослабит американскую противоракетную оборону.
Эксперт также упомянул крылатую ракету «Буревестник» и гиперзвуковую ракету «Циркон», которые способны преодолевать самые современные системы обороны.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что основным оружием США в течение следующих 15–20 лет станут крылатые ракеты, которые будут базироваться на море, суше и в воздухе и оснащены термоядерными боеголовками.