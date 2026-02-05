Россия и США договорились о продлении условий ДСНВ

Представители России и США в Абу-Даби договорились, что обе страны будут соблюдать условия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) как минимум ещё полгода. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информированный источник.

«Практическим итогом стало то, что США и Россия согласятся соблюдать условия договора как минимум шесть месяцев, в течение которых будут идти переговоры о потенциальной новой сделке», — написал он в соцсети Х.

Ранее портал Axios сообщал, что США и Россия якобы близки к достижению договорённости по СНВ.

Экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер отметила, что отсутствие ответа Соединённых Штатов по ДСНВ стало дипломатической победой российского лидера Владимира Путина.