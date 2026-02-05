Зеленский рассказал о будущем ВСУ после конфликта

После окончания конфликта Украина перейдет от мобилизационной модели войск к контрактной, создав для военных конкуретные зарплаты.

О будущем Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Инсайдер.ua».

«Сохраняем армию численностью 800 тысяч. После окончания войны или прекращения огня — переход от мобилизационной к контрактной армии», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина не сможет справиться с обеспечением армии самостоятельно, поэтому Киеву потребуется финансовая помощь Европы.

Ранее Зеленский заявил, что Украина в конфликте с Россией потеряла 55 тысяч человек. При этом он уточнил, что статистика не учитывает пропавших без вести военных.

После этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил высказывание украинского лидера. По его словам, такие подсчеты не соответствуют действительности, а Украина каждый месяц теряет по 40 тысяч человек, включая потери ранеными.