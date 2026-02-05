Британская установка ПВО сожжена ударом российского "Ланцета"

Бойцы второго батальона бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" в ходе проведения аэроразведки в районе Запорожья обнаружили поставленный британцами самоходный зенитно-ракетный комплекс Raven.

В Telegram-канале соединения показано, что ЗРК был развернут в поле, а рядом с ним находился его расчет. Несмотря на то, что в перечень оборудования Raven входит специальная оптико-электронная станция, вэсэушники не смогли с ее помощью обнаружить, что их атакуют.

Барражирующий боеприпас "Ланцет" (Изделие 51) без особых проблем уничтожил эту цель. Позже разведывательный беспилотник Zala, совершавший контрольный полет над этим местом, передал на землю картинку, демонстрирующую полностью выгоревшую установку ПВО.