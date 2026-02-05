«Радиостанция Судного дня» передала очередное загадочное сообщение

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую массмедиа называют «станция Судного дня» и The Buzzer («Жужжалка»), передала второе слово за день — «судьбина». Об этом пишет отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Новая активность станции была зафиксирована в 13:06 по московскому времени. По традиции, трансляция содержала набор букв и цифр, а также слово «судьбина».

«НЖТИ 89037 СУДЬБИНА 5842 7627», — передала радиостанция.

Ранее в этот день УВБ-76 отправила в эфир двойное сообщение: «НЖТИ 74813 ВЬЮНОПЕНЬ 6819 8855 АНЖУ 1144 6637».

УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание с 1976 года. Ее истинное предназначение до сих пор неизвестно.

На протяжении десятков лет станция вещает круглосуточно, но 99,99% эфира составляет классическое радиолокационное «жужжание», за которое она и получила прозвание The Buzzer.