"Сенсация": на Западе распространили заявление о продлении СНВ-3

США и Россия достигли негласного соглашения о продолжении соблюдения условий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого формально истекает в этот четверг. С таким эксклюзивным сообщением с пометкой "Сенсация" вышло издание Axios. Договоренность была достигнута в ходе ночных консультаций в Абу-Даби. Поскольку юридическое продление документа технически невозможно по закону, стороны перешли к формату «рукопожатия» сроком как минимум на шесть месяцев. За это время Вашингтон и Москва надеются согласовать параметры совершенно новой сделки, которая должна прийти на смену устаревшему соглашению.

© Московский Комсомолец

С американской стороны переговоры вели специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, которые обсуждали ядерную стабильность параллельно с вопросами украинского урегулирования. Издание сообщает, что, несмотря на формальное прекращение действия договора 5 февраля, обе державы продолжат придерживаться установленных лимитов. Как пояснил высокопоставленный американский чиновник: «Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов обновления договора».

"Огромная ошибка": в США высказались о новом договоре СНВ с Россией

Главным препятствием для полноценного документа остается позиция Белого дома по Пекину. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Трамп не намерен подписывать долгосрочные обязательства, которые не ограничивают растущую мощь КНР.

«Невозможно создать систему контроля в XXI веке, которая не включала бы Китай из-за его огромного и быстро растущего арсенала», - пояснил госсекретарь.

СНВ-3 является последним крупным механизмом, сдерживающим ядерные арсеналы двух стран. Документ ограничивает количество развернутых носителей и зарядов, а также включает важные механизмы взаимных инспекций. Переговоры по стратегической стабильности в Абу-Даби проходили на фоне новостей о прогрессе в украинском вопросе, в частности, после заявления Стивена Уиткоффа об обмене 314 пленных.

Ранее Москва выражала крайнее недовольство отсутствием ответа на свои предложения по продлению договора, однако личное вмешательство Трампа и его доверенных лиц позволило избежать «правового вакуума» в сфере глобальной безопасности. Пекин, в свою очередь, пока не проявил интереса к вступлению в трехсторонний формат контроля, на котором настаивает администрация президента США.