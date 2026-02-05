Подсчитано число уничтоженных украинских ракет "Нептун"

Российские средства противовоздушной обороны продолжают уничтожать украинские крылатые ракеты типа "Нептун". Например, в среду стало известно о том, что были сбиты еще два таких средства поражения класса "земля-земля".

Авторы Telegram-канала "Оперативная линия" подсчитали, что с начала проведения специальной военной операции было перехвачено 148 "Нептунов" различных модификаций.

Зеленский: Украина готова обменять БПЛА на польские истребители МиГ-29

Первоначально такие ракеты создавались как противокорабельные. В качестве объекта для подражания была использована российская Х-35.

Масса во время старта - 870 кг. Длина - 5,5 м. Вес боевой части - 150 кг. Дальность применения - 280 км. Позже появилась версия, предназначенная для ударов по наземным объектам.

Интересно, что "Нептуны" уничтожались не только нашей ПВО, но и "Искандерами". В конце лета прошлого года пусковую установку с ракетой подорвали в районе населенного пункта Любицкое (Запорожская область).