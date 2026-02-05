Военкор назвал отключение Starlink принуждением Украины к миру

Отключение спутниковой системы связи Starlink в зоне проведения специальной военной операции может указывать на попытку США принудить Украину к миру.

Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

«Я достаточно давно писал, что главным знаком того, что США, действительно, заинтересованы в принуждении Украины к переговорам и наступлению мира, это будет отключение спутниковой группировки StarLink над зоной действия ВСУ. И вот, это произошло», — сказал журналист.

Система использовалась обеими сторонами, но российские войска без связи точно не останутся. Как известно, РФ обладает военными спутниками. Также существуют и другие инструменты коммуникации, отметил он.

1 февраля SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА.

По словам владельца компании Илона Маска, эти меры уже принесли результаты. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы на Украине. При этом, по информации СМИ, ограничения затронут в том числе беспилотники ВСУ.

По информации «Политики страны», Starlink будут отключать на всех устройствах, которые движутся со скоростью 90 километров в час.