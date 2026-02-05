Попытки ВСУ атаковать Белгород связали с переговорами в Абу-Даби

Телеканал «Царьград» сообщил, что на фоне завершения второго раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби ВСУ попытались атаковать Белгород. По версии канала, это может говорить о нежелании украинских властей прекращать конфликт и «осознавать свое реальное положение».

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков несколько раз в течение 5 февраля сообщал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе. Он заявил, что над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО и были сбиты украинские ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет.

Двадцать третьего января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина. По итогам заседания стороны условились продолжить переговоры. Запланированная на 1 февраля встреча была перенесена на 4 и 5 февраля.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече 5 февраля стороны договорились об обмене 314 военнопленными. Он подчеркнул, что речь идет о первом таком обмене за пять месяцев.

Уиткофф назвал переговоры «подробными и продуктивными». По его мнению, в ближайшие недели ожидается «дополнительный прогресс».