Мединский раскрыл детали обмена военнопленными между Россией и Украиной

Российская и украинская стороны обменялись военнопленными в рамках Стамбульских договорённостей по формуле «152 на 152».

Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

«В рамках Стамбульских договорённостей состоялся обмен военнопленными. На сей раз 152 на 152», — написал он в Telegram.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона с июня 2025 года передала Украине останки более 12 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины.