Военный раскрыл судьбу пленных операторов беспилотников ВСУ

Операторы беспилотников Вооруженных сил Украины в случае попадания в российский плен проверяются на причастность к совершению военных преступлений и отвечают за них. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее стало известно, что российские бойцы уничтожили в Харьковской области расчет БПЛА батальона беспилотных систем «Рэгби тим» (Rugby Team). Подразделение известно съемками и публикацией видео попадания дронов по уже погибшим российским бойцам, а также принимало непосредственное участие во вторжении в Курскую область.

Украинским войскам предрекли выход из Харькова

«Полагаю, что боевики – операторы дронов иногда не попадают в плен: просто случаются попытки к бегству и тому подобное. Но если они все же оказываются в российском плену, то наши следственные органы их судят по полной программе», — заявил Анатолий Матвийчук, комментируя новость о «Рэгби тим».

По его мнению, такие специалисты в Вооруженных силах Украины причастны ко многим военным преступлениям, в том числе и ударам по гражданским объектам и по мирным жителям.