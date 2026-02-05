Российские бойцы стали применять боеприпас "Капля" - у ВСУ истерика

Российские дроноводы стали применять в зоне СВО новый боеприпас "Капля", который наводит ужас на врага.

Это не кустарная разработка, а серийное изделие. Свое название оно получило из-за характерного вида. Как сообщает в своем Телеграм-канале военкор Дмитрий Кулько, "Капля" за счет кумулятивного ядра хорошо пробивает "мангалы", сетки и саму броню. Имеется у него и осколочная часть для поражения пехоты, находящейся в технике.

По словам журналиста, после первых случаев применения этого грозного оружия, прожигающего машины с дополнительной броней, противник устроил в соцсетях истерику. Помимо "Капли" подразделения БПЛА обеспечивают и другими штатными боеприпасами: осколочными и термобарическими.

Напомним, еще в 2023 году Сеть облетели видео применения против бронетехнику ВСУ загадочного оружия, напоминающего то ли мощную молнию, то ли огненный столп, слетающий с небес. Он даже получил название "стрелы смерти". Как выяснилось позже, это были новые боевые элементы индивидуального наведения "Мотив". Боеприпасы пробивали броню толщиной до 10 см с помощью кумулятивной струи. Схожий принцип и у "Капли".