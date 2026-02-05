Названы главные проблемы американской армии

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что у американской армии могут быть проблемы с «эффективностью и боеготовностью» баллистических ракет. Об этом он рассказал News.ru.

В четверг, 5 февраля, истекает срок действия последнего крупного соглашения о контроле над вооружениями между Россией и США - договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). По мнению Леонкова, президент США Дональд Трамп «не просто так» не откликнулся на предложение России сохранить ограничения.

Эксперт заявил, что программа ядерного перевооружения США рассчитана до 2042 года. По его мнению, вооружения США в шахтах, на подлодках и стратегических бомбардировщиках устаревают и не обновляются.

«Здесь возникает нюанс, если посмотреть на последние учения с участием ядерной триады, то американцы в основном задействовали авиационную компоненту», - подчеркнул Леонков.

Он указал, что американские военные отрабатывали пуски крылатых ракет с термоядерными боеголовками с бомбардировщиков. Эксперт подчеркнул, что в последнее время США нерегулярно запускали баллистические ракеты.