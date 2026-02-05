Отправка Украине самолетов МиГ-29 и систем противовоздушной обороны (ПВО) оставила Словакию беззащитной. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном с соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

По словам политика, поставка Киеву истребителей и средств ПВО поставила Словакию в «беспомощное положение в вопросе защиты своего воздушного пространства». Фицо добавил, что после действий предыдущего словацкого правительства безопасность неба над страной обеспечивают самолеты Венгрии, Польши и Чехии. Передачу техники Украине он назвал «ужасным злоупотреблением полномочиями».

В марте 2023 года бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил об отправке Вооруженным силам Украины четырех истребителей МиГ-29, после чего Минобороны страны сообщило о передаче Киеву 13 самолетов. Новое правительство Словакии сочло подобные действия актом саботажа и заподозрило Надя в госизмене.