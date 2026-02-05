В ВСУ признали необходимость тянуть время и готовиться к худшему

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно тянуть время в надежде на то, что однажды появится выигрышный момент.

Необходимость этого в разговоре с «ТСН» признал украинский военнослужащий с позывным Дипломат.

«Нам нужно держать оборону, запастись терпением и понимать: если мы сейчас не удержимся, и они придут — не будет ничего. (...) Слишком много людей пало, чтобы мы были в относительной безопасности», — сказал он.

Военный подчеркнул, что бойцам ВСУ нужно держать оборону и ценить то, что они имеют, а не надеяться на большее. Он также призвал украинцев готовиться к худшему, но надеяться на лучшее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в конфликте с Россией потеряла 55 тысяч человек. При этом он уточнил, что статистика не учитывает пропавших без вести военных.

После этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил высказывание украинского лидера. По его словам, такие подсчеты не соответствуют действительности, а Украина каждый месяц теряет по 40 тысяч человек, включая потери ранеными.