Сотрудники военкоматов, которых на Украине называют «людоловами», начали проводить мобилизацию мужчин даже в пунктах обогрева, которыми жители Киева пользуются из-за проблем с энергоснабжением и отоплением в домах. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, «людоловы» из территориальных центров комплектования понимают, что это пункты обогрева в нынешних условиях стали «идеальным местом для охоты на мужчин».

«Многие прячутся дома, проблему с продуктами можно как-то решить благодаря родным. Но холод вынуждает человека выйти погреться и быть пойманным», — констатировал Лебедев.

Ранее Владимир Зеленский подписал законопроекты о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Также на Украине были допущены к службе по контракту люди старше 60 лет. Однако руководитель украинской медслужбы Анна Михайлова заявила, что из 30 тысяч мобилизованных в месяц лишь около 10 тысяч военных хоть как-то пригодны к службе — остальные уходят в самоволку и «некем держать линию обороны».

При этом в стране продолжается насильственная мобилизация, а соцсети заполняются кадрами того, как сотрудники украинских территориальных центров комплектования буквально «отлавливают» мужчин на улицах, иногда сталкиваясь с сопротивлением как со стороны призывников, так и местных жителей.