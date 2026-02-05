В Литве назвали условие захвата Калининграда

Россия может потерять Калининградскую область в случае вооруженного конфликта с Организацией Североатлантического договора (НАТО).

С таким заявлением в беседе с The Wall Street Journal выступил начальник Штаба обороны Войска Литовского, контр-адмирал Гедрюс Пременецкас.

«Для России стало бы дилеммой удерживание Калининграда, и НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она потеряет Калининград», — высказался начальник штаба вооруженных сил (ВС) Литвы.

Пременцкас прокомментировал гипотетический сценарий вооруженного конфликта России и стран альянса и заявил о способности Вильнюса самостоятельно сдерживать российские войска. По его оценке, имеющихся в наличии ВС Литвы сил — 17 тысяч человек в мирное время и 58 тысяч после немедленной мобилизации — может хватить для сдерживания ограниченного контингента Вооруженных сил России.

В соседней с Россией стране начали готовиться к вторжению

Ранее советник по национальной безопасности Литвы Дейвидас Матулионис рассказал о подготовке республики на случай вторжения. Советник указал, что литовские вооруженные силы при вторжении противника на территорию страны будут сражаться до прибытия союзных сил.