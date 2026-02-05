Финляндия призвала США не сравнивать гарантии Киеву с обороной НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обратилась к американским чиновникам с призывом не сравнивать гарантии безопасности для Украины с Пятой статьёй Устава НАТО.

Как сообщает газета Politico, этот вопрос стал одной из тем январской встречи Валтонен с американскими законодателями.

Отмечается, что Валтонен предостерегла их от любых предложений о гарантиях безопасности, аналогичных Пятой статье НАТО.

«Она предупредила, что это может привести к смешению гарантий НАТО по статье пять с двусторонними обязательствами перед Украиной», — говорится в материале.

Ранее издание сообщило, что Киев не рассчитывает на гарантии, которые могут быть предоставлены Украине в рамках возможного мирного соглашения.