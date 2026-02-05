США продолжат поставлять Украине оружие, в том числе наступательное, на фоне идущих переговоров об урегулировании вооруженного противостояния, заявил в эфире телеканала Newsmax американский постпред при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитэкер.

По его словам, поддержка будет оказываться на протяжении всего времени, которое будет необходимо для заключения мирного соглашения.

«Столько времени, сколько потребуется на заключение мирного соглашения, мы собираемся продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а затем они будут предоставлять его Украине», — поделился подробностями постпред США при западном военно-политическом блоке.

Уитэкер заявил о том, что цель поставок - обеспечение Украины средствами ПВО и ПРО, а также передача наступательного вооружения для продолжения боев.

Ранее руководитель делегации Российской Федерации на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова отметила, что Европейский союз (ЕС) собирается продолжать военную поддержку Украины, не взирая на любые дипломатические консультации по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. С ее точки зрения, заявления европейского объединения о поддержке поиска мирного решения украинского кризиса – попытка затянуть и дезавуировать соответствующий процесс.