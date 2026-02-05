В США заявили о поставках наступательного оружия Украине
США продолжат поставлять Украине оружие, в том числе наступательное, на фоне идущих переговоров об урегулировании вооруженного противостояния, заявил в эфире телеканала Newsmax американский постпред при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитэкер.
По его словам, поддержка будет оказываться на протяжении всего времени, которое будет необходимо для заключения мирного соглашения.
Уитэкер заявил о том, что цель поставок - обеспечение Украины средствами ПВО и ПРО, а также передача наступательного вооружения для продолжения боев.
Ранее руководитель делегации Российской Федерации на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова отметила, что Европейский союз (ЕС) собирается продолжать военную поддержку Украины, не взирая на любые дипломатические консультации по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. С ее точки зрения, заявления европейского объединения о поддержке поиска мирного решения украинского кризиса – попытка затянуть и дезавуировать соответствующий процесс.