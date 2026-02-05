Назван возможный российский аналог «Золотого купола» США

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что основой российского «золотого купола» может стать ракетная система С-500 «Прометей». Об этом сообщает News.ru.

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп представил проект системы противоракетной обороны «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов. Администрация Трампа хочет создать «Золотой купол» в США по примеру израильского «Железного купола» - системы, защищающей целые районы и города, а не отдельные объекты.

«Золотой купол» должен вобрать в себя множество существующих элементов, включая системы ПРО на Аляске и в Калифорнии, а также батареи Patriot. Проект предполагает и некоторые инновации. Наиболее важная из них - создание космических перехватчиков, небольших ракет, размещаемых на борту спутников на низкой околоземной орбите. По мнению экспертов, полноценная версия проекта с десятками тысяч ракет на орбите может обойтись в 3,6 триллиона долларов.

В России и Китае назвали программу «Золотой купол» «глубоко дестабилизирующей». В Москве и Пекине подчеркивали, что речь идет о создании «ничем не ограниченной, глобальной, глубокоэшелонированной и многосферной системы ПРО».

Кнутов отметил, что у России есть система противоракетной обороны центрального промышленного района А-135 и система С-500. Эксперт считает, что система «Прометей» способна решать задачи противоракетной обороны и может стать основой для создания единой ПРО России - развертывания купола над всей страной.