В Чечне заявили о десятках тысячах отправленых в зону СВО бойцах

С начала специальной военной операции (СВО) из Чечни в зону боевых действий отправили десятки тысяч бойцов.

Об этом заявил председатель правительства республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

«С начала спецоперации из республики в зону проведения СВО в рамках ротации направлено 67 873 бойца», — написал он.

По словам политика, на данный момент боевые задачи выполняют около 14 тысяч человек из Минобороны, Росгвардии, спецназа «Ахмат» и сводного отряда МВД по Чечне.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о своей позиции по переговорам России и Украины. Он заявил, что против переговоров, а специальную военную операцию (СВО) нужно довести до конца.