Литва готовится к самообороне на случай российского вторжения.

Об этом заявил советник по национальной безопасности республики Дейвидас Матулионис в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ).

«В моей стране очень заметно беспокойство, но в то же время мы готовимся к самообороне», — рассказал он.

При этом советник добавил, что литовские вооруженные силы в случае вторжения противника на территорию страны будут сражаться до прибытия союзных сил.

Шок в штабах: Россия "взяла" Литву без единого выстрела НАТО

Однако журналисты отметили, что европейские страны обеспокоены потенциальным вторжением. Утверждается, что военные стратеги НАТО опасаются возможной переброски войск к восточной границе блока уже в 2026 году.

Ранее бывший заместитель главы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что у НАТО есть разработанный план по блокаде Калининграда на случай прямого военного столкновения с Россией. Дипломат также назвал город Кенигсбергом, заявив, что он якобы не имеет отношения к России.