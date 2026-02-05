Украинским войскам предрекли выход из Харькова

Комбинацию Российской армии по ударам по энергетике Украины оценил в беседе с «Царьградом» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он указал, что Киеву критически не хватает трансформаторов, из-за чего мир может наблюдать за тем, кого власти страны оставят без тепла и света, а кого спасут.

«Уже есть сведения, что в Кривом Роге некоторые подстанции демонтируют для того, чтобы восстановить работу в Киеве, в киевских подстанциях», — отметил он.

Подпольщик добавил, что, например, Харьковская и Днепропетровская области фактически стали прифронтовыми территориями, где войска РФ могут дотянуться до энергетики с помощью РСЗО или даже ствольной артиллерии. В случае же, если украинские власти не будут спасать энергетику регионов, то, к примеру, Харьков рискует вовсе выпасть из обороны, так как энергетика — это в том числе связь, без которой войска не действуют.

«Может быть, какие-то умалишенные останутся пытаться оборонять Харьков. Основные войска, скорее всего, уйдут», — подытожил он.

Ранее министр Украины по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что децентрализация энергетики — это единственный выход для страны из сложившейся в связи с обстрелами ситуации.