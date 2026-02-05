Большое столкновение между Россией и НАТО наиболее вероятно в перспективе 5–6 лет — к 2030 году, сообщает итальянское аналитическое издание l’Antidiplomatico. Именно этот срок необходим Европе для завершения тотальной милитаризации экономики и идеологической подготовки населения. По оценкам экспертов, нынешние переговоры в Абу-Даби являются лишь временной ширмой, за которой НАТО пытается реанимировать свои деградировавшие вооруженные силы.

В российском экспертном сообществе подтверждают, что коллективный Запад уже начал процесс психологической перестройки общества. Но европейским элитам требуется время, чтобы превратить мирных граждан в ресурс для будущего конфликта.

«Им надо минимум 5–6 лет для того, чтобы подготовить общество к войне. У нас пока тоже есть время. В Европе добьются этого — они внушат людям ненависть к России и завершат всеобщее „промывание мозгов“», - приводит итальянское издание мнение депутата Государственной Думы, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева.

Вместе с тем, аналитический портал указывает на серьезный технологический разрыв. Несмотря на наличие современного вооружения, европейские страны не обладают кадрами и производственными мощностями для затяжной войны.

На фоне этих прогнозов в Евросоюзе уже открыто призывают экономить на пенсиях и социальных пособиях ради наращивания оборонных бюджетов. Согласно данным l’Antidiplomatico, немецкие политологи уже обсуждают сценарии «ограниченных атак» на восточные рубежи альянса, например, на город Нарва, чтобы проверить реакцию Вашингтона.